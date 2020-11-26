Минобороны РФ опубликовало видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).
Испытания новой российской противоракеты проведены на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин в ходе испытаний отметил что новая ракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики.
По данным генерала Дёмина, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
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