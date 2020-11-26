ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Минобороны РФ опубликовало видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai/multimedia.htm?

Минобороны РФ опубликовало видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Russian Defence Ministry, globallookpress.com

Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил РФ успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Испытания новой российской противоракеты проведены на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин в ходе испытаний отметил что новая ракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики.

По данным генерала Дёмина, боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС России и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Эксперт Алексей Леонков спрогнозировал ответ России на ракетную атаку США в случае войны за Крым.

Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, предупредил европейских политиков, что с Россией нельзя разговаривать «с позиции силы».

ИЧ

В мире

Экс-глава управления СБУ Василий Вовк: Украина может разделиться на княжества в случае получения Донбассом особого статуса

Экс-глава управления СБУ Василий Вовк: Украина может разделиться на княжества в случае получения Донбассом особого статуса

Наделение Донбасса особым статусом может привести к разделу Украины на княжества. С соответствующим прогнозом выступил Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью