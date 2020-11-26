Пушков прокомментировал слова министра обороны Германии о разговоре с Россией «с позиции силы»: «Не выйдет»

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26 ноября 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Aлексей Пушков, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Алексей Пушков, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, предупредил европейских политиков, что с Россией нельзя разговаривать «с позиции силы».

Сенатор ответил на заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о российской военной «угрозе».

Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявила, что ФРГ должна поддерживать свои военные расходы на высоком уровне, чтобы Европа была способной вести диалог с Россией «с позиции силы» из-за более «явственной» военной угрозы после модернизации российских вооружений, - передает РИА Новости.

Комментируя заявление главы немецкого Минобороны, российский политик Алексей Пушков написал в Твиттер: «Вести диалог о разоружении с Россией «с позиции силы», как хочет глава минобороны ФРГ, не выйдет. С позиции силы выставляют ультиматумы, но ультиматумы в адрес России не работают. «Диалог с позиции силы» - это отсутствие диалога, как у НАТО с Россией. Ширма для ставки на силу».