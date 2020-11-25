В Ростовской области могут вести режим ЧС из-за нехватки лекарств от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

25 ноября 2020, 09:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: privet-rostov.ru

Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Перебои с доставкой лекарственных препаратов губернатор Ростовской области Василий Голубев приказал считать чрезвычайной ситуацией.

По его словам, дело может дойти до объявления в регионе режима ЧС. Глава области поручил отладить механизм доставки лекарств дончанам, больным COVID-19 в легкой форме, в течение недели.

Голубев подчеркнул, что необходимо задействовать все ресурсы и обеспечить всех больных необходимыми лекарствами.

Сообщается, что Ростовская область получила из федерального бюджета страны более 100 млн рублей на закупку лекарствна которые можно закупить препараты для лечения 20 тысяч амбулаторных пациентов.

Ранее сообщалось, что губернатор Ростовской области поручил въезжающих в регион отправлять на карантин.