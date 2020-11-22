Губернатор Ростовской области поручил въезжающих в регион отправлять на карантин

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22 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что въезжающие в регион должны будут находиться на карантине до получения результатов теста на новую коронавирусную инфекцию.

«Главы некоторых районов мне докладывали, что у них стопроцентная договоренность о том, что приезжие определенный промежуток времени находятся либо на карантине, либо дома как минимум до момента, пока не получат тесты ... Это нужно делать», - пояснил он на заседании оперштаба по коронавирусу.

На данный момент в Ростовской области действует ряд ограничений из-за распространения COVID-19: на дистанционную работу переведены граждане старше 65 лет, приостановлена плановая медпомощь, которая может быть перенесена на более поздний срок, закрыты детские площадки в торговых центрах, ограничена работа предприятий общепита после 22.00, запрещена работа танцевальных площадок и ночных клубов. Также введены специальные требования при проведении корпоративов в кафе и ресторанах.

За минувшие сутки в регионе выявлено 313 случаев коронавируса.