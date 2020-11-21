Роспотребнадзор продлил масочный режим до 2022 года
21 ноября 2020, 21:31[ «Аргументы Недели» ]
Глава Роспотребнадзора Анна Попова внесла изменения в постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологический правил» от 22.05.2020 года о том, что оно будут действовать до 1 января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
В постановлении речь идет о продлении таких ограничений, как обязательный масочный режим в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, обязательная самоизоляция контактных лиц и другие.
Также изменилась выписка пациентов из стационара на амбулаторное лечение. Теперь их будут отпускать из больницы до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР, за исключением людей, проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
Кроме того, теперь срок проведения тестов на наличие COVID-19 ограничен 48 часами.
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