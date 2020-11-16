Роспотребнадзор: Переболевших коронавирусом будут выписывать после одного отрицательного теста

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16 ноября 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Роспотребнадзор внес изменения в постановление о профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым пациентов теперь можно будет выписывать после получения одного отрицательного ПЦР-теста на COVID-19. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 16 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельности (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях), и выздоровления осуществляется при получении одного отрицательного лабораторного исследования методом полимерной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19», - говорится в тексте.

Отмечается, что, в случае получения положительного результата анализа при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследования проводится не ранее, чем через три календарных дня.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала территориальные органы ведомства в течение одного рабочего дня информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом, а также лиц, которые имели контакты с ними.