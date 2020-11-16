Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус
16 ноября 2020, 15:04[ «Аргументы Недели» ]
Срок выполнения теста на наличие коронавируса не должен превышать 48 часов.
Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.
Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала территориальные органы ведомства в течение одного рабочего дня информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом, а также лиц, которые имели контакты с ними.
Ранее сообщалось, что переболевших коронавирусом будут выписывать после одного отрицательного теста.
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