ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус
Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Срок выполнения теста на наличие коронавируса не должен превышать 48 часов.

Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала территориальные органы ведомства в течение одного рабочего дня информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом, а также лиц, которые имели контакты с ними.

Ранее сообщалось, что переболевших коронавирусом будут выписывать после одного отрицательного теста.

ДВа

В мире

Сайт Avia.pro: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Источник: Украина может атаковать Крым турецкими беспилотниками Bayraktar TB2

Киев может ударить по Крыму, который власти Украины считают своей территорией, с помощью беспилотных летательных аппаратов, полученных от Турции. Такое предположение содержится в материале, размещенном в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью