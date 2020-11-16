Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

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16 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

Срок выполнения теста на наличие коронавируса не должен превышать 48 часов.

Соответствующее постановление подписано главным санитарным врачом РФ Анной Поповой.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала территориальные органы ведомства в течение одного рабочего дня информировать о диагнозе заразившихся коронавирусом, а также лиц, которые имели контакты с ними.

Ранее сообщалось, что переболевших коронавирусом будут выписывать после одного отрицательного теста.