В России федеральные клиники будут финансировать через ФОМС

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24 ноября 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому медпомощь, оказываемую в федеральных клиниках, будут оплачивать через Фонд обязательного медицинского страхования, без участия страховых медорганизаций.

«В составе базовой программы ОМС появится отдельная строка, определяющая нормативы объемов оказания и финансирования медпомощи в федеральных учреждениях. В 2021 году на эти цели предусмотрено 119,4 млрд рублей. Страховщиком в таких случаях будет не страховая компания, а федеральный фонд ОМС», – говорится в пояснительной записке.

Одновременно предложено уменьшить с 1-2% до 0,8-1,1% нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС страховой медицинской организации на ведение дела по ОМС. Это позволит к 2023 году высвободить до 6,8 млрд рублей, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС.

Ранее депутат Сергей Миронов предлагал упразднить Фонд обязательного медстрахования.