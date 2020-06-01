Миронов предлагает упразднить Фонд обязательного медстрахования

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1 июня 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ГД Сергей Миронов. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к президенту РФ с предложением упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава.

В числе этих мер Миронов предлагает централизацию управления здравоохранением, в том числе за счет создания подведомственной правительству госкорпорации, которая бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов медицинских средств на случай ЧС.

«Сложившаяся модель здравоохранения привела к неспособности оперативно принимать важные для здоровья граждан решения», – говорится в обращении.

По мнению Миронова, ключевой проблемой является то, что у Минздрава сосредоточены функции по нормативно-правовому регулированию, а деньгами и вертикалью управления располагает Фонд обязательного медицинского страхования. При этом «прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется».

Этот факт, как считает лидер справедливороссов, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава России, в текущий момент привел к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь.

При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, и «бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников».

Ранее Миронов призвал губернаторов или начать работать, или уйти в отставку.