Миронов призвал губернаторов или начать работать, или уйти в отставку

Аргументы Недели → Общество 13+

4 апреля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

АГН Москва/Global Look Press

Глава партии "Справедливая Россия", депутат Государственной думы Сергей Миронов призвал немедленно подать в отставку губернаторов, у которых нет уверенности в своих силах.

Миронов считает, что главы регионов и муниципалитетов как можно скорее должны определиться, смогут ли они справиться с задачами, которые ставит ситуация с распространением коронавируса.