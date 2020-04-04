Миронов призвал губернаторов или начать работать, или уйти в отставку

Миронов считает, что главы регионов и муниципалитетов как можно скорее должны определиться, смогут ли они справиться с задачами, которые ставит ситуация с распространением коронавируса.
Как отметил депутат, положение в регионах разное, где-то спокойная обстановка, грамотные руководители, которые не допустят негативного развития событий. При этом три губернатора за последнее время подали заявления об отставке. "Наверное, они сделали правильно, понимая, что, вероятно, не справятся с теми задачами, которые сейчас стоят", - отметил Миронов. Поэтому если у кого-то из руководителей есть сомнения в своих возможностях, за эти выходные они должны уйти с поста. "Или начать работать, не ожидая, что в какой-то момент можно сдать полномочия", - сказал журналистам парламентарий. Россияне ожидают от руководителей ответственных действий, здравого смысла и дисциплины, добавил председатель СР.