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Teleprogramma.pro выяснила, какие условия и распорядок дня ждут Ефремова в белгородской колонии

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Teleprogramma.pro выяснила, какие условия и распорядок дня ждут Ефремова в белгородской колонии
Михаил Ефремов, Фото: Instagram

Приговоренного к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП актера Михаила Ефремов перевели из СИЗО № 5 «Водник» в СИЗО №4, которое находится в Белгородской области. Здесь артист будет отбывать свое наказание до распределения в колонию.

В источнике говорится, что Ефремову положено шесть длительных свиданий в год - жена, дети смогут приезжать и жить вместе с актером до трех дней. Отмечается, что в колонии для этого есть специальные комнаты, где даже можно готовить. Также в год есть шесть коротких свиданий с родственниками по 4 часа. Однако на время пандемии все встречи отменены, но можно передавать посылки.

Супруга Ефремова Софья Кругликова и его друзья уже собирают актеру книги продукты. Кроме того, на следующей консультации с юристами артист по просьбе своей жены должен подписать доверенность на управление его денежными счетами, чтобы та могла обеспечить прежний уровень жизни трем несовершеннолетним детям и помогать мужу. 

Распорядок дня в колонии следующий:

6.00 - 6.15 — подъем, заправка коек, утренний туалет
6.15 - 6.30 — зарядка
6.30 - 7.25 — завтрак
7.25 - 7.55 — проверка
8.00 - 16.45 — работа (час перерыв на обед)
16.45 - 17.00 — баня
17.00 - 17.30 — проверка
17.30 - 18.30 — ужин
18.30 - 20.30 — культурно-массовые, спортивные, воспитательные мероприятия
20.45 - 21.45 — личное время, просмотр телепередач
21.00 - 21.30 — уборка в отрядах
21.30 - 21.45 — вечерний туалет
22.00 - отбой

Ранее появились первые фотографии Ефремова из СИЗО в Белгороде. 

БА

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