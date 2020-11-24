Адвокат Ефремова не подтвердил слухи о том, что его жена подает на развод
24 ноября 2020, 10:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Адвокат актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин утром во вторник, 24 ноября, заявил, что информация о разводе артиста с супругой, появившаяся ранее в некоторых СМИ, пока не подтверждается.
Алешкин подчеркнул, что защита Ефремова получила данные о разводе из СМИ, однако пока эта информация не является подтвержденной. Адвокат уточнил, что жена актера не общается с прессой. Юрист также заметил, что не получал от Софьи Кругликовой поручений о подготовке документа для расторжения брака.
Ранее супруга Михаила Ефремова отказалась комментировать появившуюся в ряде изданий информацию о разводе.
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