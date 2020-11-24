Близкий друг Ефремова сообщил, что супруга актера Софья Кругликова собралась подавать на развод

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24 ноября 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Близкий друг Михаила Ефремова, находящегося в исправительной колонии в Белгородской области, рассказал о возможных планах супруги актера Софьи Кругликовой. Друг Ефремова хорошо знаком с женщиной и узнал, что Кругликова приняла решение развестись с ним, - сообщает kp.ru.

Софья Кругликова и Михаил Ефремов прожили вместе около 20 лет. У них трое детей. Супруга Ефремова приняла его дочь от прежнего брака Анну-Марию.

Как рассказал друг Михаила, Софья преклонялась перед его талантом, всегда смотрела на него снизу вверх, поддерживала во всех скандалах, мужественно держалась на суде.

Мужчина считает, что уход супруги станет для Ефремова ударом, актом предательства, он просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя.

Вероятно, Кругликова оскорбилась из-за измен мужа. После скандального ДТП стало известно о бурном романе Михаила Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой. Подробности отношений Ефремова с молодой любовницей всплыли в СМИ.

Знакомый Софьи считает, что это был удар по ее самолюбию, и она может начать мстить. По мнению друга Ефремова, пока он за решеткой, Кругликовой будет проще поделить имущество. А делить есть что.