ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Правозащитник Бармин заявил, что в колонии к Ефремову будут обращаться по имени и отчеству

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Правозащитник Бармин заявил, что в колонии к Ефремову будут обращаться по имени и отчеству
Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Правозащитник Аркадий Бармин рассказал об особенностях колонии, где будет отбывать наказание знаменитый актер Михаил Ефремов. Ранее артист был осужден на 7,5 лет после ДТП со смертельным исходом.

Бармин обратил внимание на то, что в колонии ИК-4, расположенной в поселке Алексеевка Белгородской области футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину позволяли проводить футбольные матчи. Правозащитник не исключил, что администрация исправительного учреждения пойдет навстречу и Михаилу Ефремову, обеспечив ему особые условия.

Аркадий Бармин в беседе с kp.ru отметил, что к актеру будут обращаться уважительно – по имени и отчеству. "Руки ему заламывать, конечно, никто не будет", – добавил правозащитник.

ЕТ

В мире

Gazeta Wyborcza: Россия может взять под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Россия возьмет под контроль Суэцкий канал, имеющий ключевое значение для мировой экономики

Российская Федерация может взять под свой контроль Суэцкий канал, который имеет ключевое значение для мировой экономики. Об этом говорится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью