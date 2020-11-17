Правозащитник Бармин заявил, что в колонии к Ефремову будут обращаться по имени и отчеству

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17 ноября 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Правозащитник Аркадий Бармин рассказал об особенностях колонии, где будет отбывать наказание знаменитый актер Михаил Ефремов. Ранее артист был осужден на 7,5 лет после ДТП со смертельным исходом.

Бармин обратил внимание на то, что в колонии ИК-4, расположенной в поселке Алексеевка Белгородской области футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину позволяли проводить футбольные матчи. Правозащитник не исключил, что администрация исправительного учреждения пойдет навстречу и Михаилу Ефремову, обеспечив ему особые условия.

Аркадий Бармин в беседе с kp.ru отметил, что к актеру будут обращаться уважительно – по имени и отчеству. "Руки ему заламывать, конечно, никто не будет", – добавил правозащитник.