Добровинский сообщил, почему его лишили статуса адвоката

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11 ноября 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрист Александр Добровинский в среду в беседе с журналистами рассказал, почему его лишили статуса адвоката. Он представлял интересы пострадавшей стороны в деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Добровинский заявил, что квалификационный совет адвокатской палаты Москвы счел его высказывания об отказе защищать актера Ефремова разглашением адвокатской тайны, вследствие чего он был лишен статуса адвоката на два года.

По словам юриста, ему вменяется нарушение профессиональной этики в том, что он якобы разгласил адвокатскую тайну, сообщив, что ему в офис позвонили и спросили, будет ли он защищать артиста. Александр Добровинский через своего секретаря ответил отказом. Адвокат также заметил, что намерен обжаловать вышеуказанное решение.