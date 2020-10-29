Пашаев прокомментировал лишение адвокатского статуса Добровинского
29 октября 2020, 18:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: Газета.Ru
Эльман Пашаев выразил мнение, что адвоката Александра Добровинского лишили статуса из-за того, что тот устраивал шоу на телевизионных каналах. Он пожалел защитника и отметил, что радоваться этому не будет.
"Ему бумерангом обернулось за все те подставы, которые он строил через СМИ и своих людей", - высказался Пашаев. Он напомнил, как себя вел Добровинский: то на осле приезжал, то на самокате в суд, отметив, что такое поведение не для адвоката. Но Пашаев уверен, что Добровинский не пропадет, поскольку человек неглупый, "умеет разводить людей и зарабатывать деньги".
Пашаев при этом считает, что честным путем адвокатский статус Добровинскому теперь не получить, поскольку тот не знает юриспруденции.
Ранее стало известно, что Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы лишила на два года адвокатского статуса Александра Добровинского.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.