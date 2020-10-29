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29 октября 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы лишила на два года адвокатского статуса Александра Добровинского. Он представлял интересы пострадавшей стороны в суде по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова.

Добровинский лишен статуса адвоката за нарушение этических норм. Ему запрещен допуск к квалификационному экзамену.

Летом в отношении Эльмана Пашаева, представлявшего интересы Михаила Ефремова, и адвоката потерпевших Александра Добровинского были возбуждены дисциплинарные дела.

Добровинский ранее прокомментировал лишение статуса адвоката Пашаева: «буду за ним скучать».