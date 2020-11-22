Появились первые фотографии Ефремова из СИЗО в Белгороде

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22 ноября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: beleparh.ru

фото: Михаил Ефремов, Genrietta Peryan/globallookpress.com

На сайте Белгородской и Старооскольской епархии опубликованы совместные фотографии Михаила Ефремова и митрополита Иоанна в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в СИЗО-3, где сейчас отбывает наказание за смертельное ДТП актер.

Ефремова, приговоренного к 7,5 колонии общего режима, перевели из московского СИЗО №5 в Белгород на время карантина в связи с пандемией нового коронавируса. Позже его распределят в колонию.

«Владыка Иоанн отслужил молебен о болящих [коронавирусом] в храме святителя Николая Чудотворца, расположенном в учреждении. На молебне присутствовали Заместитель начальника УФСИН России по Белгородской области Виталий Авдеев, помощник начальника УФСИН России по Белгородской области иерей Вадим Багнетов, начальник СИЗО-3 г. Белгорода Александр Калугин, протоиерей Иоанн Борчук, сотрудники учреждения и осужденные хозяйственного отряда», - говорится в сообщении.