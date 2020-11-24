Голикова: Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса
24 ноября 2020, 11:55[ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что правительство выделило из резервного фонда более 5 миллиардов рублей на обеспечение препаратами тех, кто лечится от COVID-19 на дому.
«На вчерашний вечер из 5 миллиардов рублей, которые были выделены на эти цели, 20 регионами государственные контракты на поставку лекарственных препаратов не заключены и, естественно, исполнение доведенных объемов бюджетных ассигнований составляет 0», - пояснила она на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить работу легких, а также защитить от воздействия коронавируса или другой респираторной инфекции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.