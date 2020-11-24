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Голикова: Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова: Двадцать регионов не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса
таблетки, фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что двадцать регионов России не заключили контракты на поставку лекарств от новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что правительство выделило из резервного фонда более 5 миллиардов рублей на обеспечение препаратами тех, кто лечится от COVID-19 на дому.

«На вчерашний вечер из 5 миллиардов рублей, которые были выделены на эти цели, 20 регионами государственные контракты на поставку лекарственных препаратов не заключены и, естественно, исполнение доведенных объемов бюджетных ассигнований составляет 0», - пояснила она на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить работу легких, а также защитить от воздействия коронавируса или другой респираторной инфекции.

БА

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