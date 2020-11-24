Врач-диетолог Королева назвала полезные свойства яиц для легких в период COVID-19

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24 ноября 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

медик, фото: pixels.com

Врач-диетолог, профессор Академии последипломного образования ФМБА Маргарита Королёва рассказала, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить работу легких, а также защитить от воздействия коронавируса или другой респираторной инфекции.

«… белок яйца идёт на построение иммуноглобулинов, что помогает противостоять инфекции. Жировые компоненты желтка входят в состав стенок альвеол, они поддерживают местный иммунитет и обеспечивают организм кислородом. Отсутствие жиров в рационе приведёт к клеточной гипоксии. Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры», - пояснила она.

Королёва отметила, что витамин A стимулирует выработку иммунной системой защитных клеток, а витамин E – мощный антиоксидант. Эксперт призвала добавить к своему питанию нерафинированные растительные жиры – оливковое, льняное и подсолнечное масло. Она добавила, что Омега-3 жиры поддерживают липидную мантию клеток и оказывают мощное противовоспалительное действие.