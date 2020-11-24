ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач-диетолог Королева назвала полезные свойства яиц для легких в период COVID-19

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Врач-диетолог Королева назвала полезные свойства яиц для легких в период COVID-19
медик, фото: pixels.com

Врач-диетолог, профессор Академии последипломного образования ФМБА Маргарита Королёва рассказала, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион, чтобы улучшить работу легких, а также защитить от воздействия коронавируса или другой респираторной инфекции.

«… белок яйца идёт на построение иммуноглобулинов, что помогает противостоять инфекции. Жировые компоненты желтка входят в состав стенок альвеол, они поддерживают местный иммунитет и обеспечивают организм кислородом. Отсутствие жиров в рационе приведёт к клеточной гипоксии. Из жиров состоят стенки иммунных клеток. Поэтому нельзя исключать из рациона яйца и животные жиры», - пояснила она.

Королёва отметила, что витамин A стимулирует выработку иммунной системой защитных клеток, а витамин E – мощный антиоксидант. Эксперт призвала добавить к своему питанию нерафинированные растительные жиры – оливковое, льняное и подсолнечное масло. Она добавила, что Омега-3 жиры поддерживают липидную мантию клеток и оказывают мощное противовоспалительное действие.

БА

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью