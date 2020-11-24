Врач Болибок назвал условия повторного заражения коронавирусом

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24 ноября 2020, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

девушка, фото: pixels.com

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какая категория людей сильнее всего подвержена повторному заражению новой коронавирусной инфекцией. По его словам, такие случаи происходят крайне редко.

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», - пояснил он.

Болибок призвал не бояться повторного инфицирования при отсутствии других проблем со здоровьем. Контакт с COVID-19 после перенесенного заболевания в какой-то степени даже усилит иммунную систему, хотя человек на какое-то время может стать бессимптомным переносчиком инфекции, добавил он.

«В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», - уточнил эксперт.