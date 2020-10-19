Академик Пальцев предупредил, какие осложнения могут быть у людей, повторно заразившихся коронавирусом

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19 октября 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Повторные заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям. Михаил Пальцев, академик РАН, доктор медицинских наук, предупредил со ссылкой на информацию врачей, работающих с пациентами, зараженными ковидом, что при повторном заболевании люди болеют тяжелее, и легкие поражаются реже, но развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты.

По словам Пальцева, у пациентов бывают осложнения на сердце, на печень, на органы желудочно-кишечного тракта.

На данный момент известно о 23 случаях повторного заражения COVID-19. Один пациент умер. Пальцев уточнил, что подобные случаи есть и в России, но ему неизвестно, попали ли они в мировую статистику.

Академик подчеркнул, что риск повторного заражения существует, он крайне мал.