Академик Пальцев предупредил, какие осложнения могут быть у людей, повторно заразившихся коронавирусом
19 октября 2020, 08:01[ «Аргументы Недели» ]
Повторные заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 могут привести к серьезным осложнениям. Михаил Пальцев, академик РАН, доктор медицинских наук, предупредил со ссылкой на информацию врачей, работающих с пациентами, зараженными ковидом, что при повторном заболевании люди болеют тяжелее, и легкие поражаются реже, но развиваются гепатиты, миокардиты и острые гастроэнтериты.
По словам Пальцева, у пациентов бывают осложнения на сердце, на печень, на органы желудочно-кишечного тракта.
На данный момент известно о 23 случаях повторного заражения COVID-19. Один пациент умер. Пальцев уточнил, что подобные случаи есть и в России, но ему неизвестно, попали ли они в мировую статистику.
Академик подчеркнул, что риск повторного заражения существует, он крайне мал.
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