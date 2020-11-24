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Голикова заявила, что в 32 регионах России заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова заявила, что в 32 регионах России заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень
палата, фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала прирост случаев новой коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, в России, судя по цифрам, наблюдается напряжённая эпидемиологическая ситуация.

«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас средний уровень», - пояснила она на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Кроме того, Голикова отметила, что в шести субъектах зафиксирована критичная ситуация с коечным фондом. При этом в России занято 78,2% коечного фонда, выше среднего загруженность в 43 регионах.

Ранее сообщалось, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 24 326.

БА

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