Голикова заявила, что в 32 регионах России заболеваемость COVID-19 превышает средний уровень

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]

палата, фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала прирост случаев новой коронавирусной инфекции в стране. По ее словам, в России, судя по цифрам, наблюдается напряжённая эпидемиологическая ситуация.

«В 32 регионах страны заболеваемость на 100 тысяч населения превышает сейчас средний уровень», - пояснила она на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

Кроме того, Голикова отметила, что в шести субъектах зафиксирована критичная ситуация с коечным фондом. При этом в России занято 78,2% коечного фонда, выше среднего загруженность в 43 регионах.

Ранее сообщалось, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 24 326.