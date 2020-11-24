ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России зарегистрировали 24 326 новых случаев заражения COVID-19

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

В России зарегистрировали 24 326 новых случаев заражения COVID-19
врачи скорой помощи, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 24 326. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за минувшие 24 часа новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Уточняется также, что у 5 230 (21,5 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в РФ зафиксировали 2 138 828 случаев заболевания.

ЕТ

Общество

Avia.pro: самолет США сымитировал над Черным морем атаку на российские боевые корабли, пролетев прямо над ними

Военный самолет США сымитировал атаку на российские боевые корабли над Черным морем

Самолет Соединенных Штатов сымитировал над Черным морем атаку на боевые корабли Российской Федерации, пролетев прямо над ними. Такое утверждение содержится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью