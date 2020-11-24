В России зарегистрировали 24 326 новых случаев заражения COVID-19
24 ноября 2020, 10:48[ «Аргументы Недели» ]
За сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации увеличилось на 24 326. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, за минувшие 24 часа новые случаи заболевания были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Уточняется также, что у 5 230 (21,5 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в РФ зафиксировали 2 138 828 случаев заболевания.
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