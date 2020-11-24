Голикова: ситуация с COVID-19 в России осложняется
24 ноября 2020, 10:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова утром во вторник, 24 ноября, заявила, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории страны в настоящий момент осложняется.
Татьяна Голикова уточнила, что ситуация с COVID-19 стала сложнее с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона.
По словам вице-премьера, сейчас на территории России занято 78,2 процента коечного фонда. Кроме того, загруженность в 43 регионах РФ выше среднего уровня, а наиболее критичная ситуация в настоящий момент наблюдается в шести субъектах федерации.
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