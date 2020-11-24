Эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала одышку «самым грозным» симптомом коронавируса

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением коронавирусной инфекции COVID-19. При появлении одышки человеку следует сразу обратиться к врачу.
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в период пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции нового типа.
Но, как подчеркнула специалист, даже такая комбинация симптомов заболевания не является специфической и встречается при других заболеваниях.
Пшеничная уточнила, что каких-либо уникальных, особых, характерных симптомов, которые бы возникали только при заболевании коронавирусной инфекцией, нет.
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на открытость Китая, а также на сотрудничество с Пекином по выявлению источника коронавируса нового типа, сообщил эксперт ВОЗ.