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Эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала одышку «самым грозным» симптомом коронавируса

, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Эпидемиолог Наталья Пшеничная назвала одышку «самым грозным» симптомом коронавируса
фото: pixabay.com

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым "грозным" проявлением коронавирусной инфекции COVID-19. При появлении одышки человеку следует сразу обратиться к врачу.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в период пандемии сочетание респираторных симптомов с потерей обоняния в большинстве случаев может свидетельствовать о развитии коронавирусной инфекции нового типа.

Но, как подчеркнула специалист, даже такая комбинация симптомов заболевания не является специфической и встречается при других заболеваниях.

Пшеничная уточнила, что каких-либо уникальных, особых, характерных симптомов, которые бы возникали только при заболевании коронавирусной инфекцией, нет.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на открытость Китая, а также на сотрудничество с Пекином по выявлению источника коронавируса нового типа, сообщил эксперт ВОЗ.

ИЧ

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