ВОЗ рассчитывает на сотрудничество с Китаем по выявлению источника коронавируса
23 ноября 2020, 20:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает на открытость Китая, а также на сотрудничество с Пекином по выявлению источника коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщил эксперт ВОЗ.
Отметим, что ранее в организации заявили, что третья волна коронавируса может начаться уже в первые месяцы следующего года, если страны Европы не выстроят инфраструктуру для борьбы с заболеванием.
Напомним также, что в понедельник, 23 ноября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на смену введенному ранее из-за пандемии COVID-19 локдауну 3 декабря в стране придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений.
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