В Великобритании 2 декабря снимут режим жестких ограничений из-за COVID-19

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23 ноября 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Rob Pinney/Keystone Press Agency

Премьер Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что на смену введенному из-за пандемии COVID-19 локдауну 3 декабря в стране придет ужесточенная трехуровневая система местных ограничений.

Джонсон подчеркнул, что план, о котором идет речь, рассчитан на то, чтобы "безопасно дотянуть до весны". Британский премьер уточнил, что уровень распространения коронавирусной инфекции остается очень высоким, а зима и является периодом, когда заболевания распространяются особенно быстро.

По словам Бориса Джонсона, в Великобритании локдаун закончится 2 декабря и не будет продлен. Гражданам разрешат встречаться на улице, однако, не собираясь в группы более чем по шесть человек. Также откроются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские.