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Попова назвала регионы РФ с максимальными показателями по заболеваемости COVID-19

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Попова назвала регионы РФ с максимальными показателями по заболеваемости COVID-19
глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в регионах Российской Федерации разная. Руководитель ведомства рассказала, где показатели по COVID-19 наиболее высокие.

Анна Попова уточнила, что максимальные значения по заболеваемости коронавирусом нового типа в настоящий момент фиксируются, в частности, в Алтайском крае, Республике Карелия, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее сегодня президент союза "Национальная медицинская палата", хирург Леонид Рошаль заявил, что запрещать новогодние гуляния в связи с пандемией коронавируса нового типа нельзя.

ЕТ

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