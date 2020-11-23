Попова назвала регионы РФ с максимальными показателями по заболеваемости COVID-19
23 ноября 2020, 17:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в регионах Российской Федерации разная. Руководитель ведомства рассказала, где показатели по COVID-19 наиболее высокие.
Анна Попова уточнила, что максимальные значения по заболеваемости коронавирусом нового типа в настоящий момент фиксируются, в частности, в Алтайском крае, Республике Карелия, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Санкт-Петербурге.
Напомним, ранее сегодня президент союза "Национальная медицинская палата", хирург Леонид Рошаль заявил, что запрещать новогодние гуляния в связи с пандемией коронавируса нового типа нельзя.
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