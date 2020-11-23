Рошаль считает, что запрещать новогодние гуляния из-за пандемии нельзя
23 ноября 2020, 16:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 24
Президент союза "Национальная медицинская палата", хирург Леонид Рошаль в понедельник, 23 ноября, заявил, что запрещать новогодние гуляния в связи с пандемией коронавируса нового типа нельзя.
Рошаль подчеркнул, что россияне любят в новогоднюю ночь погулять, посмотреть на городскую иллюминацию и елки, поскольку это приносит им радость. По мнению врача, запрещать этого людям нельзя, однако гражданам следует внимательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
По словам Леонида Рошаля, "новогодние праздники отменить невозможно", но, "неплохо было бы" каникулы в следующем году провести в кругу семьи.
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