Рошаль считает, что запрещать новогодние гуляния из-за пандемии нельзя

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23 ноября 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 24

Леонид Рошаль, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент союза "Национальная медицинская палата", хирург Леонид Рошаль в понедельник, 23 ноября, заявил, что запрещать новогодние гуляния в связи с пандемией коронавируса нового типа нельзя.

Рошаль подчеркнул, что россияне любят в новогоднюю ночь погулять, посмотреть на городскую иллюминацию и елки, поскольку это приносит им радость. По мнению врача, запрещать этого людям нельзя, однако гражданам следует внимательно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

По словам Леонида Рошаля, "новогодние праздники отменить невозможно", но, "неплохо было бы" каникулы в следующем году провести в кругу семьи.