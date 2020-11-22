Диетолог Ольга Григорьян призвала россиян отказаться от шампанского в новогоднюю ночь

Диетолог Ольга Григорьян в беседе с журналистами порекомендовала россиянам отказаться от шампанского в новогоднюю ночь. Эксперт отметила, что бутылку можно открыть, но употреблять напиток необязательно.
Григорьян уточнила, что сочетание шампанского и жирных калорийных блюд может обернуться нежелательными последствиями для организма. Диетолог считает, что лучше приготовить ужин в семь-восемь часов вечера и собраться всей семьей за столом. В полночь можно открыть бутылку игристого вина и не пить его, поскольку это всего лишь ритуал.
Ольга Григорьян порекомендовала приготовить для празднования Нового года овощные закуски, небольшое количество салата "Оливье" с домашним майонезом, а вот селедку под шубой и прочие "тяжелые" блюда лучше подать 1 января на обед.
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