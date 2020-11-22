Инфекционист Тимаков не ожидает всплеска заболеваемости коронавирусом в РФ после Нового года

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 ноября 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

новогодняя Москва, фото: pixabay.com

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков заявил, что сильного роста заболевших новой коронавирусной инфекцией после новогодних праздников не будет.

«Сильного всплеска заболеваемости после Нового года думаю ждать не стоит. Да, заболеваемость будет сохраняться, и до следующего года будет сохраняться определенный прирост числа заболевших», - пояснил он.

Тимаков считает, что основная часть населения уже проконтактировала с зараженными. По его словам, наверное, каждый человек знает переболевшего коронавирусом.

«… 60% населения уже были в тесном контакте с коронавирусом или выработали иммунитет, или заболевание протекло в бессимптомной форме, и мы не знаем об этом, или просто невосприимчивы к вирусной нагрузке такой, которая может быть при мимолетных контактах», - предположил эксперт.

Ранее Тимаков спрогнозировал, что снижение заболеваемости COVID-19 будет в январе 2021 года.