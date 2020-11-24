Доктор Мясников дал совет, как встретить Новый год

Аргументы Недели → Общество 13+

24 ноября 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеграм доктора Мясникова

фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников призвал россиян встречать Новый год с родными и близкими людьми. Свое личное мнение по поводу праздников врач и ведущий телепрограммы о здоровье написал в Telegram.

Мясников уверен, что Новый год нужно обязательно встречать, отмечать праздники, радоваться жизни. По мнению известного врача, "народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы!"

"Убери их — и любая нация рассыплется, расколется на кусочки!" — убежден Мясников. Он посоветовал в новогодние праздники приглашать всех, кого "хочется видеть", собраться большой семьей, с друзьями. А можно и вдвоем, тоже прекрасно.

Мясников отметил, что сейчас, когда пандемия коронавирусной инфекции - корпоративы лучше не проводить, "не время для корпоративов". Доктор заключил: "Праздники нужно справлять, жизни надо радоваться, иначе поглотят недуги в 1000 раз страшнее, чем COVID-19".

Леонид Рошаль ранее заявил, что запрещать новогодние гуляния в связи с пандемией коронавируса нового типа нельзя.

Дизайнер Игорь Чапурин посоветовал, в чем встречать Новый год