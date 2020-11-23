Дизайнер Игорь Чапурин посоветовал, в чем встречать Новый год

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23 ноября 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Большинство россиян из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 Новый год будут встречать дома.

Дизайнер Игорь Чапурин посоветовал выбирать наряд на новогоднюю ночь комфортный, но не забывать, что Новый год - праздник, бывает раз в году.

Чапурин призвал обязательно подумать о наряде, не оставаться в домашней одежде или в пижаме. Дизайнер советует: если планируете собраться в загородном доме, формат вечеринки предполагает лёгкую домашнюю атмосферу, то стоит сделать выбор в пользу вещей в стиле sport casual: уютные свитера, мягкие свободные брюки, кардиганы, объёмные рубашки из комфортных тканей.

На торжественный ужин с рассадкой желательно выбрать более вечерний образ: коктейльное платье, пиджак для мужчин. В этом году мужчинам не обязательно надевать брюки, можно обойтись классическими джинсами.

Также на празднование Нового года в период карантина Чапурин посоветовал отказаться от яркого макияжа и выбрать одно, но эффектное украшение, - сообщает NEWS.ru.