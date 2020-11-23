Воробьев поручил обеспечить комфортный отдых в регионе на новогодних праздниках

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23 ноября 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

подарок, фото: pixabay.com

Власти Московской области обеспечат хороший и безопасный досуг для местных жителей, чтобы они могли комфортно отдохнуть в новогодние праздники. Об этом в понедельник, 23 ноября, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«Обращаю внимание: все, что связано с убранством городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне. Несмотря на пандемию, каждый, в том числе Министерство по благоустройству, должен сделать все, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям», - высказал он на совещании с зампредами.

Воробьев отметил, что в новогодние каникулы в Подмосковье будет много отдыхающих - как местных жителей, так и приезжих из Москвы.

Напомним, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 29 ноября в регионе запретили проведение массовых мероприятий и ограничили работу заведений общественного питания до 23.00. Однако по улицам и паркам можно просто гулять.