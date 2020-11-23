В Петербурге дело возбуждено из-за драки после конфликта в родительском чате

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23 ноября 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

В Санкт-Петербурге полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки в результате конфликта в родительском чате. Один из участников инцидента, 28-летний мужчина, задержан.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 ноября. У полиции имеются записи камер наблюдения, как во дворе на проспекте Тореза, выясняют отношения на кулаках две компании мужчин, примерно 10 человек. Также зафиксирована стрельба. Полицейские изъяли газовый и травматический пистолеты. После драки были задержаны шесть человек. После разговора с ними полиция пятерых человек отпустила.

В конце октября в Волгограде после конфликта родителей двух девочек в родительском чате скончался из-за избиения молодой мужчина. Шота Горгадзе, адвокат, представляющий интересы потерпевших в деле о драке из-за словесной перепалки в родительском чате в Волгограде обратился к защитникам обвиняемого Арсена Мелконяна.