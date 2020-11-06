Участница конфликта в родительском чате отреагировала на смерть волгоградца

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6 ноября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

телефон, фото: pixabay.com

Анна Мелконян, сестра арестованного по делу о смертельной драке в Волгограде Арсена Мелконяна, прокомментировала конфликт, который произошел между родителями в школьном чате.

«Я его не оскорбила, ничего. Я говорю: мужчины так не должны разговаривать. Из нас сделали извергов», - высказала она в эфире Первого канала.

При этом женщина принесла глубочайшие извинения семье погибшего Романа Гребенюка и отметила, что они не хотели такого исхода событий. По ее словам, случившееся является трагедией.

«Сложилось так, что он упал, руку как бы повредил. Брат пошел поговорить. Говорит: "Зачем ты мою сестру обижаешь?" … Этого не должно было быть. Я молилась, мы мечтали, что потерпевший выкарабкается из комы», - призналась она.

Напомним, что между Анной и Романом произошла словесная перепалка в родительском чате. После чего Арсен Мелконян нашел "обидчика" в банке и несколько раз ударил по голове. Волгоградец скончался в реанимации.

По информации суда, напавшего арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. Мелконян написал явку с повинной, а также не собирается скрываться и мешать следствию.