Опубликована переписка в школьном чате, за которую избили волгоградца. Мужчина скончался в реанимации

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1 ноября 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

телефон, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали переписку в родительском чате, за которую жителя Волгограда избили до смерти в банке. Причиной конфликта стало недопонимание между погибшим и матерью одного из учеников.

В чате шел разговор о домашнем задании по русскому языку, которое прислал учитель, находящийся на больничном. При этом он попросил учеников сделать задание за несколько часов. На что родители задались вопросом, что будет, если тест не будет выполнен вовремя. Мать одного из учеников заявила, что пришлет всем домашнее задание и призвала делать уроки «по дороге в школу или на перемене».

«Вопрос надо решать, а не сопли жевать», - написал волгоградец, спросив, есть ли другие способы, кроме того, что делать уроки по дороге в школу.

«Сам ты сопли жрешь!» - отреагировала собеседница.

При этом мужчина попросил не тыкать ему и не втягивать в конфликт.

«За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины — но это не всем дано понимать!» - ответила она.

Тогда он написал, что ему непонятно «лизоблюдство по поводу и без». На что женщина назвала его бессмертным и подключила к диалогу своего супруга.

«Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!» - обратился он к оппоненту.

Ранее сообщалось, что избитый из-за ссоры в школьном чате волгоградец скончался в реанимации. Неизвестный пришел в отделение одного из банков и набросился на мужчину, ударив его несколько раз по голове. По предварительной информации, это был брат женщины из чата.