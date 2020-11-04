Адвокат семьи убитого из-за школьного чата волгоградца Шота Горгадзе обратился к защитникам обвиняемого

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4 ноября 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Шота Горгадзе, фото: twitter.com/Gorgadze_Shota/photo

Шота Горгадзе, адвокат, представляющий интересы потерпевших в деле о драке из-за словесной перепалки в родительском чате в Волгограде обратился к защитникам обвиняемого Арсена Мелконяна.

Горгадзе призвал юристов: "Даже не пробуйте "отмазать" убийцу! Я буду в этом деле до конца, и никому не дам из ходоков облегчить судьбу Арсена ни на йоту!". Он подчеркнул, что не поддастся ни угрозам, ни уговорам, в том числе со стороны диаспоры.

Горгадзе пообещал сделать все от него возможное, чтобы это дело было на особом контроле у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а обвиняемый понес максимально суровое наказание.

Роман Гребенюк скончался в больнице 1 ноября, после того, как Мелконян ударил его несколько раз по голове, когда 23 октября он находился в банке в Центральном районе Волгограда.

Избитый мужчина был госпитализирован с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, переломы свода и основания черепа.

По данным полиции, накануне между мужчинами произошел конфликт. Дети 41-летнего Гребенюка и сестры Мелконяна учатся в одном классе. Как сейчас принято, родители общаются в чате.

По одной из версий, сестра попросила брата Арсена Мелконяна разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате.

Сейчас Мелконян задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. "Убийце было наплевать, что Роман один содержит и воспитывает двенадцатилетнюю дочь, оставшуюся после смерти отца сиротой", - написал Член Совета по правам человека при Президенте РФ Шота Горгадзе в своем Telegram.

Телеведущий Иван Ургант позвонил семье погибшего из-за переписки в родительском чате волгоградца и принес свои извинения за шутку, прозвучавшую в эфире передачи "Вечерний Ургант".