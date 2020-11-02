Армянская община Волгограда прокомментировала убийство из-за ссоры в родительском чате
2 ноября 2020, 20:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Заместитель председателя общественной организации "Армянская община" Армен Оганесян назвал происшествие в Волгограде жутким, а напавшего "недалеким и бесчеловечным товарищем".
Но при этом Оганесян отметил, что неправильно все валить на национальность. Он также подверг критике высказывания о том, что армянская община якобы будет "отмазывать" 30-летнего Арсена Мелконяна. По его словам, он "получит то, что заслужил".
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