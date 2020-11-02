Армянская община Волгограда прокомментировала убийство из-за ссоры в родительском чате

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2 ноября 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

полиция, фото: pixabay.com

Заместитель председателя общественной организации "Армянская община" Армен Оганесян назвал происшествие в Волгограде жутким, а напавшего "недалеким и бесчеловечным товарищем".

Но при этом Оганесян отметил, что неправильно все валить на национальность. Он также подверг критике высказывания о том, что армянская община якобы будет "отмазывать" 30-летнего Арсена Мелконяна. По его словам, он "получит то, что заслужил".

Нападение на Романа Гребенюка произошло вечером 23 октября. Избитый из-за ссоры в школьном чате волгоградец скончался в реанимации. Он умер, так и не очнувшись. Опубликована переписка в школьном чате, за которую избили волгоградца.