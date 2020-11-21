Мурашко передал Армении образцы вакцины от коронавируса

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21 ноября 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мурашко, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

В субботу, 21 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал в Ереване своему армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

«Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения», - уточнил глава министерства.

Напомним, что российская делегация прибыла в Ереван на переговоры с армянской стороной. В страну с целью обсуждения гуманитарных задач и вопросов реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабах также прибыли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МЧС Евгений Зиничев.