Мурашко передал Армении образцы вакцины от коронавируса
21 ноября 2020, 16:45[ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 21 ноября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал в Ереване своему армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
«Сегодня мы привезли образцы российской вакцины и хотели бы передать их министру здравоохранения», - уточнил глава министерства.
Напомним, что российская делегация прибыла в Ереван на переговоры с армянской стороной. В страну с целью обсуждения гуманитарных задач и вопросов реализации трёхстороннего заявления по Нагорному Карабах также прибыли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава МЧС Евгений Зиничев.
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