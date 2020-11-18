Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы Государственной транспортной лизинговой компании

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18 ноября 2020, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Евгений Дитрих. Фото: сайт Минтранспорта РФ

Правительство России рекомендовало экс-министра транспорта Евгения Дитриха на пост главы Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что Кабмин принял решение по кандидатуре на пост гендиректора ПАО ГТЛК – это Евгений Дитрих.

В свою очередь, Михаил Полубояринов, который занимает сейчас этот пост в ГТЛК, может возглавить «Аэрофлот» – правительство также рекомендовало его на эту должность.

Ранее эксперт объяснил, почему Дитрих отказался от должности губернатора Белгородской области.