Эксперт Дмитрий Журавлев объяснил, почему Дитрих отказался от должности губернатора

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13 ноября 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Евгений Дитрих. Фото: сайт Минтранспорта РФ

У губернатора большая ответственность, а возможностей мало, да и посадить легко. Так считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, понятно, почему Дитрих не захотел возглавить вполне себе благополучную Белгородскую область.

«Предыдущий губернатор за несколько десятилетий взрастил всю элиту в регионе, которая будет вставлять палки в колеса. Только вспомните как тяжело, и то по состоянию здоровья, уходил из Кузбасса Аман Тулеев. И зачем Дитриху все эти проблемы?», – сказал эксперт.

По его словам, сегодня крайне трудно подыскать даже вице-губернатора, потому что, как говорит Журавлев, ответственность у него почти такая же как у главы региона, а перспектив вообще никаких.

«О нем забудут через месяц после отставки, когда бывший губернатор хоть в Совет Федерации может переместиться. Вице-губернатор будет ходить постоянно под большим дамокловым мечом. На имеющиеся средства функционировать невозможно, а управлять регионом как-то нужно», – считает эксперт.

Он также отметил, что система специально так выстроена, что функционал больше возможностей, поэтому все региональные лидеры ездят просить денег в Москву.