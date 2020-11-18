Путин назначил Вячеслава Гладкова врио главы Белгородской области

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18 ноября 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Вячеслав Гладков. Фото: сайт правительства Севастополя

Белгородскую область возглавил бывший вице-губернатор Севастополя и теперь уже бывший зампредседателя правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков.

Перед подписание указа о назначении президент РФ Владимир путин провел рабочую встречу с Гладковым в режиме видеоконференции.

Пост губернатора Белгородской области освободился в конце сентября после отставки Евгения Савченко, который руководил регионом 27 лет, а теперь представляет его в Совете Федерации.

Ранее Путин назначил врио главы Мордовии Артема Здунова.