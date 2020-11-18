Исполнять обязанности главы Мордовии будет премьер-министр Дагестана

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18 ноября 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Артем Здунов. Фото: сайт правительства Дагестана

Президент Владимир Путин принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова. Кресло главы республики временно займет Артем Здунов.

Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте Кремля. Также сообщается, что Путин провел встречу со Здуновым в режиме видеоконференции.

Здунов переходит на новое место работы с должности премьер-министра Республики Дагестан. До этого он был министром экономики Татарстана.

Ранее сообщалось, что бывший бизнесмен возглавил Минприроды Хабаровского края.