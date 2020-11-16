Бывший бизнесмен возглавил Минприроды Хабаровского края

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16 ноября 2020, 12:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Вадим Сабуров, назначенный на пост главы Министерства природных ресурсов Хабаровского края, ранее возглавлял компанию «Фолград», которая получила репутацию монополиста.

Согласно информации DVHAB, в 2016 году в ФАС обратилась компания «Хабаровские авиалинии», пожаловавшаяся на «Фолград» за то, что та устанавливает монополию высокой цена реализации авиационного топлива. При оспаривании решения в Арбитражном суде Хабаровского края коммерсанты проиграли.

Отметим, что за 12 месяцев «Фолгард» четырежды пытался оспорить разные решения ФАС, но в каждом случае неудачно.

Теперь Вадим Сабуров назначен и.о. министром природных ресурсов региона. Свой выбор главы ведомства врио губернатора края Михаил Дегтярев не стал объяснять.