Бывший бизнесмен возглавил Минприроды Хабаровского края
16 ноября 2020, 12:27[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Вадим Сабуров, назначенный на пост главы Министерства природных ресурсов Хабаровского края, ранее возглавлял компанию «Фолград», которая получила репутацию монополиста.
Согласно информации DVHAB, в 2016 году в ФАС обратилась компания «Хабаровские авиалинии», пожаловавшаяся на «Фолград» за то, что та устанавливает монополию высокой цена реализации авиационного топлива. При оспаривании решения в Арбитражном суде Хабаровского края коммерсанты проиграли.
Отметим, что за 12 месяцев «Фолгард» четырежды пытался оспорить разные решения ФАС, но в каждом случае неудачно.
Теперь Вадим Сабуров назначен и.о. министром природных ресурсов региона. Свой выбор главы ведомства врио губернатора края Михаил Дегтярев не стал объяснять.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.