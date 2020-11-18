Путин отчитал главу Минздрава за слова об «управлении» пациентами

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18 ноября 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Михаил Мурашко, rosminzdrav.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с членами правительства по ситуации с новой коронавирусной инфекцией раскритиковал главу Минздрава Михаила Мурашко за слова об «управлении» пациентами.

Путина удивила формулировка Мурашко о «системе управления пациентами». Однако позже министр здравоохранения поправил себя и пояснил, что речь шла о «системе управления госпитализацией пациентов».

На что президент отметил, что пациентами управлять не надо, их надо лечить.

«Надо управлять коечным фондом, надо управлять системой лекарственного обеспечения, надо управлять системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее», - заявил он.

При этом Путин добавил, что понимает нюансы профессиональной терминологии, но считает, что необходимо избавляться от фраз, которые не несут в себе нужного содержания и могут неправильно расставить акценты.

Также российский лидер призвал вице-премьера Татьяну Голикову не ругать глав регионов, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом, а помочь им.