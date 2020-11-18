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Путину сообщили об отсутствии лекарств от коронавируса в 85% аптек

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Путину сообщили об отсутствии лекарств от коронавируса в 85% аптек
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Противовирусные препараты и специализированные лекарства, применяемые в борьбе с COVID-19. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании по ситуации с COVID-19.

По словам общественника, первая и самая резонансная проблема, с которой сталкиваются люди, это дефицит лекарств в аптеках. Самый востребованный препарат – «Фавипиравир» – полностью отсутствует в 85% аптек. Практически в половине аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты.

«Самым дефицитным препаратом является «Ривароксабан», которого нет в 63% аптек», – добавил Кузнецов.

Ранее Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России «складывается непросто».

ДВа

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