Путину сообщили об отсутствии лекарств от коронавируса в 85% аптек
18 ноября 2020, 15:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Противовирусные препараты и специализированные лекарства, применяемые в борьбе с COVID-19. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании по ситуации с COVID-19.
По словам общественника, первая и самая резонансная проблема, с которой сталкиваются люди, это дефицит лекарств в аптеках. Самый востребованный препарат – «Фавипиравир» – полностью отсутствует в 85% аптек. Практически в половине аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты.
«Самым дефицитным препаратом является «Ривароксабан», которого нет в 63% аптек», – добавил Кузнецов.
Ранее Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России «складывается непросто».
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