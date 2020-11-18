Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России «складывается непросто»
18 ноября 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 18 ноября, заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа на территории страны сейчас складывается непросто.
В рамках совещания с членами правительства ранее сегодня глава государства с сожалением отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в России в настоящий момент является непростой, поэтому данную тему следует обсудить более подробно.
Владимир Путин подчеркнул, что так или иначе вопрос пандемии коронавируса нового типа "всегда остается в поле внимания и в поле зрения".
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