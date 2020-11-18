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Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России «складывается непросто»

, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России «складывается непросто»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 18 ноября, заявил, что ситуация с коронавирусом нового типа на территории страны сейчас складывается непросто.

В рамках совещания с членами правительства ранее сегодня глава государства с сожалением отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в России в настоящий момент является непростой, поэтому данную тему следует обсудить более подробно.

Владимир Путин подчеркнул, что так или иначе вопрос пандемии коронавируса нового типа "всегда остается в поле внимания и в поле зрения".

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