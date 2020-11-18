В России за сутки зарегистрировали 20 985 случаев заражения COVID-19

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18 ноября 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

тест на COVID-19, Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 20 985. Об этом заявили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В частности, как сообщили в оперштабе, у 5 094 (24,3%) зараженных нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 1 991 998 случаев заболевания.