В России за сутки зарегистрировали 20 985 случаев заражения COVID-19
18 ноября 2020, 11:33[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 20 985. Об этом заявили в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В частности, как сообщили в оперштабе, у 5 094 (24,3%) зараженных нет клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 1 991 998 случаев заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.